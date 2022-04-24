Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Başakşehir'deki vahşeti komşuları anlattı: Çocuğu dışarıdan görüp 'Babam annemi öldürdü' diye eve gitmiş

#İstanbul#Başakşehir#İrfan Özkaya

İstanbul Başakşehir'de Şemsettin T. kavga ettiği eşi Sema T.'yi 3 çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından Şemsettin T. gözaltına alındı. Çiftin komşuları İrfan Özkaya, "Kendi çocuklarından biri dışarıda top oynarken, iki çocuğu da yanındayken eşinin boğazını kesmiş. Çocuğunun dışarıdan görüp koşmasıyla mahalleli olayı fark etmiş. 'Babam annemi öldürdü' diye içeriye gitmiş" dedi.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Şemsettin T. ve eşi Sema T. arasında tartışma çıktı. Şemsettin T., iki çocuğunun gözleri önünde karısı Sema T.'yi bıçakladı. Ardından cama çıkıp çığlık atarak yardım isteyen eşini tekrar bıçaklayıp öldürdü. O sırada dışarıda oyun oynayan çiftin üç çocuğundan biri annesinin çığlıkları üzerine eve koştu. Şemsettin T., eşini öldürdükten sonra polisi arayıp kendini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis şüpheliyi gözaltına aldı.

"BABAM ANNEMİ ÖLDÜRDÜ' DİYE İÇERİ GİTMİŞ"

Çiftin komşuları İrfan Özkaya, "Üst komşusuyuz. Herhangi bir şikayetlerini duymadık. 10 gün önceye kadar aralarında kavga çıkıyordu, ekipler gelip gidiyordu. Kendi çocuklarından biri dışarıda top oynarken, iki çocuğu da yanındayken eşinin boğazını kesmiş. Çocuğunun dışarıdan görüp koşmasıyla mahalleli olayı fark etmiş. 'Babam annemi öldürdü' diye içeriye gitmiş. Ardından kendini ihbar etmiş" diye konuştu.

Haberin Devamı

Faik Kartop ise "Bu evi yeni satın almışlar. Adam çalışmıyormuş. Aralarında tartışma çıkmış, kadın camdan yardım istemiş" dedi.

Gözden Kaçmasın

Kan donduran cinayet Çocuklarının gözleri önünde öldürdüKan donduran cinayet! Çocuklarının gözleri önünde öldürdüHaberi Görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Başakşehir#İrfan Özkaya

BAKMADAN GEÇME!

Gaziantep FK - Göztepe maçında neler yaşandı Tarihi anların tüm detayları... Centilmenlik skandalı

Gaziantep FK - Göztepe maçında neler yaşandı? Tarihi anların tüm detayları... 'Centilmenlik skandalı'

#Göztepe
İtalyan yıldız Monica Bellucci İstanbul’a veda etti

İtalyan yıldız Monica Bellucci İstanbul’a veda etti

#Monica Bellucci
Michelin müfettişleri aramızda

Michelin müfettişleri aramızda!

#Michelin Rehberi

BAKMADAN GEÇME!

Gaziantep FK - Göztepe maçında neler yaşandı Tarihi anların tüm detayları... Centilmenlik skandalı

Gaziantep FK - Göztepe maçında neler yaşandı? Tarihi anların tüm detayları... 'Centilmenlik skandalı'

#Göztepe
İtalyan yıldız Monica Bellucci İstanbul’a veda etti

İtalyan yıldız Monica Bellucci İstanbul’a veda etti

#Monica Bellucci
Michelin müfettişleri aramızda

Michelin müfettişleri aramızda!

#Michelin Rehberi