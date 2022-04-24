Başakşehir'deki vahşeti komşuları anlattı: Çocuğu dışarıdan görüp 'Babam annemi öldürdü' diye eve gitmiş

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Olay, dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Şemsettin T. ve eşi Sema T. arasında tartışma çıktı. Şemsettin T., iki çocuğunun gözleri önünde karısı Sema T.'yi bıçakladı. Ardından cama çıkıp çığlık atarak yardım isteyen eşini tekrar bıçaklayıp öldürdü. O sırada dışarıda oyun oynayan çiftin üç çocuğundan biri annesinin çığlıkları üzerine eve koştu. Şemsettin T., eşini öldürdükten sonra polisi arayıp kendini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis şüpheliyi gözaltına aldı.

"BABAM ANNEMİ ÖLDÜRDÜ' DİYE İÇERİ GİTMİŞ"

Çiftin komşuları İrfan Özkaya, "Üst komşusuyuz. Herhangi bir şikayetlerini duymadık. 10 gün önceye kadar aralarında kavga çıkıyordu, ekipler gelip gidiyordu. Kendi çocuklarından biri dışarıda top oynarken, iki çocuğu da yanındayken eşinin boğazını kesmiş. Çocuğunun dışarıdan görüp koşmasıyla mahalleli olayı fark etmiş. 'Babam annemi öldürdü' diye içeriye gitmiş. Ardından kendini ihbar etmiş" diye konuştu.

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Faik Kartop ise "Bu evi yeni satın almışlar. Adam çalışmıyormuş. Aralarında tartışma çıkmış, kadın camdan yardım istemiş" dedi.