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DHA
Haber Giriş: 06.12.2020 - 20:40 | Son Güncelleme:

Başakşehir'deki sanayi sitesinde şüpheli ölüm

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Başakşehir'deki sanayi sitesinde şüpheli ölüm
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BAŞAKŞEHİR'de sanayi sitesinin güvenlik görevlisi devriye attığı sırada bir kişinin sokak ortasında hareketsiz yattığını gördü. Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Başakşehir İkitelli ESKOOP Sanayi Sitesi içindeki bir sokakta meydana geldi. Sitenin güvenlik görevlisi, site içinde devriye attığı sırada bir kişinin sokak ortasında hareketsiz yattığını gördü. İhbar edilmesi üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ismi öğrenilemeyen 44 yaşındaki Türkmenistan uyruklu vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından ceset otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

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