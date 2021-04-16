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Gündem
Vedat BAYRAKTAR- Murat SOLAK/ İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 16.04.2021 - 16:55 | Son Güncelleme:

Başakşehir’deki komşu kavgasında kan aktı! Akılalmaz neden...

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Başakşehir’deki komşu kavgasında kan aktı! Akılalmaz neden...

İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki İkitelli Oto Sanayi Sitesi'nde iş yerinin önünü sulayan kişi ile bu sırada üzerine su sıçradığı iddia edilen komşu iş yeri sahibi Servet B. arasında tartışma çıktı. Servet B., yaşanan arbedede kendi silahından çıkan mermiyle ağır yaralandı. Emniyet ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

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  • Başakşehir’deki komşu dehşeti
  • Başakşehir’deki komşu dehşeti
  • Başakşehir’deki komşu dehşeti
  • Başakşehir’deki komşu dehşeti
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Olay, saat 14.00 sıralarında İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi 8. Blok'ta yaşandı. İddiaya göre, İren Ş.'nin iş yerinin önünü suladığı sırada yan komşusu Servet B.'nin üzerine su sıçradı. Tartışmaya başlayan ikili arasında kavga çıktı. Servet B. iş yerinden aldığı av tüfeği ile İren Ş.'nin üzerine yürüdü. İkili arasında yaşanan arbedede Servet B. kendi tüfeğinden çıkan mermiyle ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan Servet B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

'KENDİ SİLAHLIYMIŞ'

Çevrede esnaf olan Ayhan Türkmen, "Dışarı çıktığımda zaten bir kişi yerdeydi. Olay yeri inceleme ekipleri geldi. Karşı tarafa silah çekmiş sonra silah patlama sesleri duyuldu. Kendi silahlıymış." dedi.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

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