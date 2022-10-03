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Başakşehir'deki kesik baş cinayetinde 6 şüpheli gözaltına alındı

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#İstanbul#Polis#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2022 14:41

Sazlıdere Barajı mevkii sazlık alanda yaklaşık 3 ay önce başı kesilmiş olarak bulunan cesedinin Türkmenistan uyruklu Nobar Gafarova(51) olduğu belirlendi. Polis cinayetle ilgili biri kasap 6 kişiyi gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

 

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Başakşehir, Kayaşehir Mahallesi, Şamlar mevkii baraj yolu üzerinde 9 Temmuz 2022 tarihinde kesilmiş bir kadın başı gören vatandaşlar polise ihbarda bulunmuşlardı. Olay yerine gelen polis ekipleri, 20 metre ötede çalılar arasında saklanmış vücudunu da bulmuşlardı. Kadının yüzüne bıçakla kesikler atılarak tanınmasının önlenmeye çalışıldığı tespit edilmişti.

PARMAK İZİNDEN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis kadının kimliğini tespit etmek için harekete geçti. Yapılan parmak izi incelemesinde kadının 2014 yılında fuhuş yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Nobar Gafarova olduğu belirlendi. Polis yaptığı çalışmalarda Nobar Gafarova'nın çevresindeki kişileri inceleme altına aldı.

BİRİ KASAP 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

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Yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından cinayetle ilgili Türkmenistan uyruklu Muratcan R.(55), kardeşi Begburad R.(33) , Babajan R.(30), Metin A., Mehmet K. ve Remzi G. gözaltına alındı. Şüphelilerden Muratcan R.'nin Türkmenistan'da cinayet suçlamasıyla bir süre cezaevinde yattığı öğrenildi. Kurban pazarında kasap olarak çalışan Muratcan R.'nin Nobar Gafarova öldürülmeden önce oldukça sık görüştüğü belirlendi. Poliste verdikleri ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

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#İstanbul#Polis#Cinayet

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