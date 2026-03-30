Başakşehir'de zincirleme kaza: Kalp masajıyla hayata döndürülen polis şehit oldu

Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Bağlantı mevkisinde seyir halindeki bir servis aracı trafik kazasına karıştı. Kazada, çok sayıda kişinin yaralandığı yönündeki ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Yaralıların bir kısmı hastaneye kaldırıldı.

KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLEN POLİS, ŞEHİT OLDU

Valilikten yapılan açıklamada "Kazada kalbi duran, yapılan kalp masayı sonrasında kalbi yeniden çalıştırılan polis memurumuz Mustafa Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kazada yaralanan 3’ü ağır toplam 29 yaralının tedavileri hastanelerde devam etmektedir. "ifadeleri yer aldı.

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL'DEN YARALILARA ZİYARET

İstanbul Valisi Davut Gül, Başakşehir'de servis minibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 27'si polis 30 kişiyi tedavi gördükleri hastanede ziyaret edip, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile beraber, İstanbul Havalimanı'nda görevli polis memurlarını taşıyan servis aracının, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında devrilmesi sonucu yaralananların tedavi altına alındığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi ve Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi​​​​​​​'ne gitti.

Gül, yaralıların sağlık durumlarına ilişkin hastane yetkililerinden bilgi alarak yaralı ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

