Başakşehir'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var! Polis memuru kalp masajıyla hayata döndü

Haberin Devamı

Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Bağlantı mevkisinde seyir halindeki bir servis aracı trafik kazasına karıştı. Kazada, çok sayıda kişinin yaralandığı yönündeki ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Yaralıların bir kısmı hastaneye kaldırıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ: KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında şehit olduğu açıklanan polis memurumuza hastaneye sevk sürecinde ve hastanede uzun süreli kalp masajı uygulanmıştır. Yapılan kalp masajının son evresinde polis memurumuzun kalbi yeniden çalıştırılmış ve mesai arkadaşımız hayata yeniden döndürülmüştür. Kazada; 4'ü ağır, 30 kişi yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir" denildi.

Haberin Devamı

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL'DEN YARALILARA ZİYARET

İstanbul Valisi Davut Gül, Başakşehir'de servis minibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 27'si polis 30 kişiyi tedavi gördükleri hastanede ziyaret edip, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile beraber, İstanbul Havalimanı'nda görevli polis memurlarını taşıyan servis aracının, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında devrilmesi sonucu yaralananların tedavi altına alındığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi ve Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi​​​​​​​'ne gitti.

Gül, yaralıların sağlık durumlarına ilişkin hastane yetkililerinden bilgi alarak yaralı ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

