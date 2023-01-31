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Başakşehir'de yardım etmek isterken canından oldu

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#İSTANBUL#Trafik#Kaza
Başakşehirde yardım etmek isterken canından oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 10:14

İstanbul Başakşehir'de kaza nedeniyle, sürücüleri uyarmaya çalışan Erhan Kaya kamyonetini ters yöne çevirip aracından indi. Bu sırada seyir halinde olan Semih Olkun hakimiyetindeki minibüsle, Erhan Kaya'ya çarptı. Minibüsün altında sürüklenen Erhan Kaya olay yerinde hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 07.30 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Olimpiyat Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Aktaş'ın kullandığı 34 CHR 487 plakalı hafif ticari araçla, başka bir araç çarpıştı. Kazanın etkisiyle Aktaş'ın aracı su yoluna düşerken, arkadan çarptığı aracın sürücüsü olay yerinden uzaklaştı. Aynı anlarda olay yerinden geçerken kazayı gören 34 SB 7694 plakalı kamyonetin şoförü Erhan Kaya (42), diğer sürücüleri uyarmak istedi.

Başakşehirde yardım etmek isterken canından oldu

Aktaş'a yardım etmek için kamyonetini ters yöne çevirip farlarını yaktı. Bu sırada 34 LIM 411 plakalı minibüsle seyir halinde olan Semih Olkun, Erhan Kaya'yı son anda fark etti. Manevra yapan Semih Olkun tüm çabasına rağmen duramayarak Erhan Kaya'ya çarparak, ağaçlık alana savruldu. Kazada Erhan Kaya minibüs altında kalarak sıkıştı.

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Başakşehirde yardım etmek isterken canından oldu

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından minibüsün altından çıkarılan Kaya, ambulansa alındı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirlerken. Hafif ticari araç sürücüsü Ömer Aktaş ise kazayı hafif yaralı atlattı. Polis ekipleri minibüs şoförü Semih Olkun'u gözaltına aldı.

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#İSTANBUL#Trafik#Kaza

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