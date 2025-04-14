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Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu: 7 zehir taciri yakalandı

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#Bakan Yerlikaya#Başakşehir#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2025 07:48

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Başakşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 880 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonda 1’i yabancı uyruklu olmak üzere 7 şüpheli zehir taciri yakalandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Başakşehir’de 880 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu Başakşehir'de 2 araç ve 1 adrese operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 777 paket halinde 880 kilogram skunk ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, biri yabancı uyruklu 7 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

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#Bakan Yerlikaya#Başakşehir#Operasyon

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