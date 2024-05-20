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Başakşehir'de trafikte tehlikeli anlar

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#Başakşehir#TEM Otoyolu #Trafik
Başakşehirde trafikte tehlikeli anlar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 10:11

İstanbul Başakşehir'de TEM Otoyolu'nda hızla ilerleyen iki hafif ticari araçla bir otomobil sürücüsü trafikte makas atarak ilerledi. Üç sürücü, zaman zaman birbirlerine yol vermemek için tehlikeli manevralar yaptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, Pazar günü TEM Otoyolu Ispartakule mevkiinde yaşandı. TEM Otoyolu'nda iki hafif ticari araçla bir otomobil sürücüsü trafikte makas atarak ilerledi. Zaman zaman tehlikeli manevralar yapan araçlardan hafif ticari aracın sürücüsü bir ara emniyet şeridine geçerek, aracını otomobilin önüne kırdı.

Otomobil sürücüsüyle inatlaşması devam eden hafif ticari araç, sol şeritteki beyaz ticari aracın önüne geçerek hız kesti. Dörtlüleri yandığı için üç aracın da rahatlıkla seçildiği o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Otoyolda hızla ilerleyen araçlar, zaman zaman birbirlerine yol vermemek için manevralar yaptı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan üç sürücünün tehlikeli manevraları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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#Başakşehir#TEM Otoyolu #Trafik

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