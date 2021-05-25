Başakşehir'de tepki çeken olay sonrası harekete geçildi

Başakşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde görevli personel Fatma Yüksel’in sosyal medya üzerinden yayınlanan, iş ahlakı ve iyi niyetle bağdaşmayan söylemleri sebebiyle iş akdine son verildi.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Başakşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, “Personelin alınan savunması ve yapılan araştırmanın ardından personelin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü tespit edildi. Bu üzücü olayın personelin içinde bulunduğu psikolojik durumu istismar ederek organize edildiği anlaşılmıştır. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı kasten aşağılayan bu organize plana karışanlar hakkında ilgili adli mercilerden bilgi alınarak hukuki süreç başlatılmıştır. Videoda metin okuyan, okunan metni okuyanın eline tutuşturan, videoyu çeken ve sosyal medyada bazı hesaplarla birlikte yerel haber sitelerine servis eden personel hakkında kurum içi soruşturma başlatılmış, hepsinin işine son verilmiştir. Bu suça iştirak eden personel hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.”

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