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Başakşehir'de taksiciyle yolcular arasında kavga

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#İSTANBUL#Taksi#Trafik
Başakşehirde taksiciyle yolcular arasında kavga
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2023 09:40

BAĞCILAR'a gitmek üzere taksiye binen M.N. ve M.A.'yı şoför Bahçeşehir'e götürdü. Yolcular ile şoför arasında kavga çıktı.

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M.N. ve M.A. isimli iki kişi Bağcılar'a gitmek üzere öncek gece 01.15 sıralarında taksiye bindi. Başakşehir'den Bahçeşehir Mahallesi'ne getirilen yolcular ile taksici arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek, taksinin dışına taştı ve kavgaya dönüştü. 2 yolcu kaçarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, yaptıkları inceleme sonucunda M.N. ve M.A. isimli iki kişinin taksi ile Bağcılar'a gitmek istediğini, ancak taksi sürücüsünün yolcuları Başakşehir'e götürdüğü, bu nedenle aralarında para nedeniyle tartışma yaşandığını tespit etti. Öte yandan konuyla ilgili tarafların şikayetinin bulunmadığı öğrenildi.

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#İSTANBUL#Taksi#Trafik

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