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Başakşehir'de taciz iddiası ortalığı karıştırdı

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#Başakşehir#Kız Çocuğu#Taciz
Başakşehirde taciz iddiası ortalığı karıştırdı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2024 22:36

Başakşehir'de 8 yaşındaki bir kız çocuğunun taciz edildiği iddiası ortalığı savaş alanına çevirdi. Toplanan öfkeli kalabalık kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen Y.B.(35)'nin evini taşladı. Sokakta geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri gözaltına alınan Y.B.'yi zırhlı araçla polis merkezine götürdü.

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Olay, akşam saatlerinde Güvercintepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 8 yaşındaki kız çocuğunun Y.B.(35) tarafından taciz edildiği iddiası ortalığı savaş alanına çevirdi.

Olayın ardından kaçmaya çalışan Y.B. vatandaşlar tarafından yakalandı. Bir süre darbedilen Y.B.’nin eve kaçması üzerine toplanan kalabalık binayı taşladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Başakşehirde taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Kalabalığı dağıtmakta zorlanan polis ekipleri biber gazı kullanarak vatandaşları dağıttı. Gözaltına alınan Y.B. zırhlı polis aracıyla polis merkezine götürüldü.

Y.B.'nin evinin önünde toplanan kalabalık evi taşlarken, Y.B.'yi linç etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

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Sokakta geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri gözaltına alınan Y.B.'yi zırhlı araçla polis merkezine götürdü.

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#Başakşehir#Kız Çocuğu#Taciz

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