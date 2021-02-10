Başakşehir'de sivrisinekle mücadele

Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, vektör özelliği taşıyan ve insanlara hastalık bulaştırabilen sivrisinek ve karasinek gibi canlılara yönelik ilaçlama çalışmalarını kış aylarında da sürdürüyor. Vektörlerin kış aylarını geçirmek için barındıkları ve üreme kaynakları olan kanalizasyon hatları, rögarlar, ahır ve hayvan barınakları, boş veya kullanılmayan binaların bodrumları gibi kapalı alanlar, Sağlık Bakanlığı onaylı biyosidal ürünlerle ilaçlanıyor.

Sonbahar ve kış aylarını kapsayan dönemde 2 aylık aralıklarla toplamda 3 kez kanal şişleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Başakşehir genelinde 1 ay sürecek çalışmalar ile vektörlerin üremelerinin kontrol altına alınması, yaz aylarında yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor. Başakşehir Belediyesi İlaçlama Birim Sorumlusu Eyüp Şaş “Bizler Başakşehir Belediyesi olarak yılın 12 ayı sivrisineklerle mücadelemize devam ediyoruz. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında gerçekleştirdiğimiz larva mücadelesi ve gece ilaçlama uygulamalarının yanı sıra kış aylarında da kanal temizleme çalışmalarıyla kışlak mücadelesi veriyoruz. Bu uygulamalarla özellikle yağışlı ve soğuk havalarda rögarlara saklanan sivrisineklerin sayısını olabildiğinde azalmayı hedefliyoruz” diye konuştu.