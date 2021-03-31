Başakşehir’de silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var
İstanbul'un ilçesi Başakşehir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Çatışma anı çevredekiler tarafından görüntülendi.
Olay Başakşehir Gölet Mevkii’nde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
ÇATIŞMA ANI KAMERADA
Öte yandan çatışma anı kameraya yansıdı. Görüntüleri çeken kişinin anlatımına göre, kurşun yağdıran 3 kişi yabancı plakalı bir araçla kaçtı.
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