Başakşehir’de silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Olay Başakşehir Gölet Mevkii’nde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.



ÇATIŞMA ANI KAMERADA



Öte yandan çatışma anı kameraya yansıdı. Görüntüleri çeken kişinin anlatımına göre, kurşun yağdıran 3 kişi yabancı plakalı bir araçla kaçtı.

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