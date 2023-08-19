Başakşehir'de silahlı çatışma: Otomobilden ateş açtı

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Olay, 18 Ağustos Cuma günü saat 05.15 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan bir sitenin önünde gerçekleşti. İddiaya göre akraba olan iki kişi, aralarındaki alacak verecek meselesi için görüşme ayarladı. Sitenin önünde bulunan parkta görüşmeye karar veren ikiliden biri banka oturdu. Akrabalardan biri parktaki bankta beklerken, diğer kişi de otomobille olay yerine geldi.

Otomobil, parkta bekleyen kişiye yaklaşınca içinden ateş açıldı. Kurşunlardan kaçmaya çalışan kişi de yanındaki silahla otomobile doğru ateş etti. Kurşunlar, bankta oturan kişiye ve bir iş yerine isabet etti. Yaralanan adam elindeki silahı düşürdü ve bir saksının arkasına saklanarak otomobilin gitmesini bekledi.

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Otomobil gittikten sonra yara aldığı yeri eliyle kapatan kişi, olay yerinden uzaklaştı. Kurşunların isabet ettiği iş yerinin de camları kırıldı. Yaşanan çatışma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.