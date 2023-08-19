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Başakşehir'de silahlı çatışma: Otomobilden ateş açtı

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#İstanbul#Başakşehir#Silahlı Çatışma
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2023 14:59

İstanbul Başakşehir'de aralarında husumet bulunan ve akraba oldukları öğrenilen iki kişi arasında silahlı çatışma çıktı. Bir kişinin yaralandığı olayda mermiler bir işyerine de isabet etti. Silahlı çatışma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, 18 Ağustos Cuma günü saat 05.15 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan bir sitenin önünde gerçekleşti. İddiaya göre akraba olan iki kişi, aralarındaki alacak verecek meselesi için görüşme ayarladı. Sitenin önünde bulunan parkta görüşmeye karar veren ikiliden biri banka oturdu. Akrabalardan biri parktaki bankta beklerken, diğer kişi de otomobille olay yerine geldi.

Başakşehirde silahlı çatışma: Otomobilden ateş açtı

Otomobil, parkta bekleyen kişiye yaklaşınca içinden ateş açıldı. Kurşunlardan kaçmaya çalışan kişi de yanındaki silahla otomobile doğru ateş etti. Kurşunlar, bankta oturan kişiye ve bir iş yerine isabet etti. Yaralanan adam elindeki silahı düşürdü ve bir saksının arkasına saklanarak otomobilin gitmesini bekledi.

Başakşehirde silahlı çatışma: Otomobilden ateş açtı

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Otomobil gittikten sonra yara aldığı yeri eliyle kapatan kişi, olay yerinden uzaklaştı. Kurşunların isabet ettiği iş yerinin de camları kırıldı. Yaşanan çatışma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Başakşehirde silahlı çatışma: Otomobilden ateş açtı

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#İstanbul#Başakşehir#Silahlı Çatışma

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