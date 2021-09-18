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Başakşehir'de silahla balyozla gelip sigara çaldılar

#Başakşehir#Hırsızlık#Sigara
Başakşehirde silahla balyozla gelip sigara çaldılar

Başakşehir'de gece yarısı şarküteriye gelen hırsızlar balyozla kırdıkları camdan içeri girip paket paket sigara çaldı. Şüphelilerden, biri elinde silahla arkadaşlarına gözcülük yaparken, o anlar kameralara yansıdı.

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Serdar ALTINTEPE-Zeki GÜNAL / İSTANBUL,(DHA) - Olay, geçen perşembe saat 01.20 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki şarküteride meydana geldi. Beyaz renkli bir otomobille gece yarısı şarküterinin önüne 3 kişi geldi. Bir kişi eline aldığı balyozla şarküterinin camlarını kırdığı sırada diğeri de elindeki silahla gözcülük yaptı.

Silahlı hırsız bir ara silahı birine doğrultarak peşinden koşup korkutmaya çalıştı. Balyozla kırılan camdan içeri giren hırsız paket paket sigara alıp çıktı.

Başakşehirde silahla balyozla gelip sigara çaldılar

Şüpheliler, geldikleri otomobile tekrar binerek olay yerinden uzaklaştı. İşyeri sahibinin hırsızlık ile ilgili şikâyetçi olması üzerine güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Polisin çalışması devam ediyor.

Başakşehirde silahla balyozla gelip sigara çaldılar

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#Başakşehir#Hırsızlık#Sigara