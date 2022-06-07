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Başakşehir'de servis minibüsü devrildi: 6 yaralı

#Servis#Başakşehir#Kaza

Başakşehir'de seyir halindeki servis minibüsü bilinmeyen bir nedenle devrildi. Yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, sabah 08.00 sıralarında Başakşehir Olimpiyat Bulvarı'nda meydana geldi. Özel güvenlik personeli taşıyan 34 LCE 824 plakalı servis minibüsü sürücüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Başakşehirde servis minibüsü devrildi: 6 yaralı

Servisteki özel güvenlik personellerinden bazıları kendi imkanlarıyla içeriden çıkarken bazıları da itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıktı. Sağlık ekipleri yaralanan 6 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırırken yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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#Servis#Başakşehir#Kaza

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