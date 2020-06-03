Başakşehir'de ruhsatsız silah imalatı yapan atölyeye operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gelen bir ihbarı değerlendirerek 3 aylık takip sonucu Başakşehir Dersan Sanayi Bölgesi'ndeki atölyede, ruhsatsız silah imalatı yapıldığını tespit etti. Belirlenen adres ile birlikte birçok kişiyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, atölyeye yönelik öğle saatlerinde operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 5 adet yapımı tamamlanmış silah, 46 adet kurusıkı tabanca, 30 adet ucu açık namlu, 100 adet sürgü, çok sayıda şarjör ve silah yapımında kullanılan 3 makine ele geçirildi. Operasyonda atölye sahibi 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.