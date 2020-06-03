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Haber Giriş: 03.06.2020 - 09:48,Son Güncelleme:

Başakşehir'de polisle şüpheliler arasında kovalamaca: 4 gözaltı

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Başakşehir'de polisle şüpheliler arasında kovalamaca: 4 gözaltı
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BAŞAKŞEHİR'de sabaha karşı mahalle bekçileri ile polisin 'DUR' ihtarına uymayan minibüs sürücüsü kaçmaya başladı. Bir süre polisten kaçan ve onlarca polisi peşine takan minibüs sürücüsü önce bir otomobile çarptı. Ardından ise Kuzey Marmara Otoyolu'na tersten girdi. Otobanda durdurulan minibüste bulunan 4 kişi gözaltına alındı

Olay, Güvercintepe Mahallesi'nde sabah saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, mahalle bekçileri ile polis ekipleri içinde 6 kişinin bulunduğu panelvan minibüsten şüphelenerek 'DUR' ihtarında bulundu. Minibüs sürücüsü ise durmayarak yoluna devam etti. Bir süre polisten kaçan minibüs 0-3 Güney Tem Otoyolu yan yoldan giderken plakası alınamayan bir otomobile çarptı. Kazanın ardından yoluna devam eden minibüs sürücüsü Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir süre ters istikamette ilerledi.

OTOBANDA YAKALANDILAR

Polis ekipleri, otobanda önün kestikleri minibüsü durdurdu. Polis ekipleri, minibüste bulunan 6 kişiden 4'ünü yakalarken 2 kişi ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için bölgede geniş çaplı çalışma başlatırken, gözaltına alınan 4 kişi de sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri minibüste yaptığı incelemede içinde bir çift plaka, levye, maske, eldiven ve demir kesme makası buldu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından çalıntı olduğu düşünülen minibüs çekici ile otoparka çekildi.

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