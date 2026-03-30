Başakşehir'de polis servisinin de karıştığı zincirleme kaza: Valilik açıkladı: Şehit olduğu açıklanan polis memuru, hayata döndürüldü

Başakşehir, Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde polisleri taşıyan servis aracının da aralarında olduğu zincirleme kaza meydana geldi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında şehit olduğu açıklanan polis memurumuza hastaneye sevk sürecinde ve hastanede uzun süreli kalp masajı uygulanmıştır. Yapılan kalp masajının son evresinde polis memurumuzun kalbi yeniden çalıştırılmış ve mesai arkadaşımız hayata yeniden döndürülmüştür. Kazada; 4'ü ağır, 30 kişi yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir" denildi.

