Başakşehir'de polis servisinin de karıştığı zincirleme kaza: Valilik açıkladı: Şehit olduğu açıklanan polis memuru, hayata döndürüldü

#İstanbul Trafik#D-100 Yolu Yoğunluğu#Tem Otoyolu Trafik
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2026 09:27

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerinde yaralılar olduğu öğrenildi. İstanbul Valiliği, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı yolunda yaşanan kazada şehit olduğu belirtilen polis memurunun hastanede kalp masajıyla hayata döndüğünü açıkladı.

Başakşehir, Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde polisleri taşıyan servis aracının da aralarında olduğu zincirleme kaza meydana geldi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında şehit olduğu açıklanan polis memurumuza hastaneye sevk sürecinde ve hastanede uzun süreli kalp masajı uygulanmıştır. Yapılan kalp masajının son evresinde polis memurumuzun kalbi yeniden çalıştırılmış ve mesai arkadaşımız hayata yeniden döndürülmüştür. Kazada; 4'ü ağır, 30 kişi yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir" denildi.

