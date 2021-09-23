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Başakşehir'de polis kaçan otomobilde asılı kaldı

#Başakşehir#Polis#Şüpheli

Başakşehir'de şüphe üzerine durdurulan sürücü, polis tarafından araçtan indirilmeye çalıştığı sırada kaçmaya başladı. Otomobilin açık camından kapıya tutunan polis metrelerce bu şekilde ilerleyerek düştü.

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Alper KORKMAZ - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL, (DHA)- Olay, 13 Eylül Pazartesi günü saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekipleri, beyaz bir otomobil içinde oturan sürücü ve yanındaki kadından şüphelendi. Kimlik kontrolü yapan polis ekipleri, sürücü Orhun Özdemir'in kaçakçılık suçundan aranması olduğunu belirledi. Polis, otomobilden indirmek isteyince Orhun Özdemir gaza basarak kaçmaya başladı. 

200 METRE SÜRÜKLENDİ

Bu sırada otomobilin yanında bulunan polis Cavit S. tutunduğu açık camda sürüklemeye başladı. Polis asılı kaldığı otomobilde yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra yere düştü. Şüpheli sürücü ise olay yerinden kaçtı. Polis memuru omuz, kol ve bacaklarından hafif şekilde yaralandı. Takviye ekip istenmesi üzerine kaçan sürücü ile polisler arasında kovalamaca yaşandı ancak şüpheli kaçmayı başardı.

Başakşehirde polis kaçan otomobilde asılı kaldı

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Yaşanan olayı anlatan Murat Özçelik, "Bir araç durmuş, polis içeri doğru bakınca hareket etmiş. Poliste bırakmamış. Tutunarak sürüklenmiş bir süre. Sonra bırakmış arabada basmış gitmiş. Sorduk polislere. Durumu iyi bir sıkıntısı yok dediler" diye konuştu. Polis, hala kayıp olan sürücü Orhun Özdemir'in peşinde. 

Başakşehirde polis kaçan otomobilde asılı kaldı

O ANLAR KAMERADA

Polis memuru Cavit S. sürüklendiği anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kaçmaya çalışan sürücünün kullandığı otomobilde asılı kalan polis bir süre sürükleniyor. Daha sonra yere düşüyor.

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#Başakşehir#Polis#Şüpheli