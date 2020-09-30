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İhsan DÖRTKARDEŞ - DHA
Haber Giriş: 30.09.2020 - 14:53 | Son Güncelleme:

Başakşehir'de parkta feci olay! Küçük çocuk 5 metreden düştü

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Başakşehir'de parkta feci olay! Küçük çocuk 5 metreden düştü
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Başakşehir'de oyun parkındaki parkurda oynayan çocuklardan biri dengesini yitirince yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Kol ve bacağında kırıklar olan çocuk tedavi altına alındı.

Başakşehir Belediyesi’ne ait Bahçeşehir’deki 26 bin metrekarelik alanı kaplayan suni Bahçeşehir Göleti’nde yer alan oyun parkındaki çocuklar oynarken, bir çocuk dengesini yitirdi.

Güvenlik kamerası ile kaydedilen olayda, çocuğun bir yere bakarken boşluğa düştüğü görüldü.

Başakşehirde parkta feci olay Küçük çocuk 5 metreden düştü

Kol ve bacağında kırıklar olduğu belirlenen çocuk kısa sürede hastaneye kaldırıldı.

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