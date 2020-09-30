İhsan DÖRTKARDEŞ - DHA
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Başakşehir'de parkta feci olay! Küçük çocuk 5 metreden düştü
Başakşehir'de oyun parkındaki parkurda oynayan çocuklardan biri dengesini yitirince yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Kol ve bacağında kırıklar olan çocuk tedavi altına alındı.
Başakşehir Belediyesi’ne ait Bahçeşehir’deki 26 bin metrekarelik alanı kaplayan suni Bahçeşehir Göleti’nde yer alan oyun parkındaki çocuklar oynarken, bir çocuk dengesini yitirdi.
Güvenlik kamerası ile kaydedilen olayda, çocuğun bir yere bakarken boşluğa düştüğü görüldü.
Kol ve bacağında kırıklar olduğu belirlenen çocuk kısa sürede hastaneye kaldırıldı.
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