Başakşehir'de otomobil metro şantiyesine düştü

Kaza saat 13.00 sıralarında Olimpiyat Bulvarı'nda meydana geldi. 34 RPD 66 plakalı otomobilin sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Otomobil, şantiye alanına düştü. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken otomobil, düştüğü yerden kaldırıldı.
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