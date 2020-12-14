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Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 14.12.2020 - 15:14 | Son Güncelleme:

Başakşehir'de otomobil dereye uçtu

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Başakşehir'de otomobil dereye uçtu
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BAŞAKŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye uçtu.

Başakşehirde otomobil dereye uçtu
Kaza, saat 13.30 sıralarında Merkez Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ayşe Getir (45) virajda henüz bilinmeyen nedenle otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma daha sonra yolun kenarında bulunan ağaçlara çarparak dereye uçtu. Kazada araç içerisinde bulunan sürücü Ayşe Getir yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri yaralı kadını araçtan çıkararak ambulansa koydu. Hastaneye kaldırılan yaralı Getir'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Dereye uçan araç olay yerine çağrılan vinç ile dereden çıkarıldı. 

Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

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