Başakşehir'de oto sanayi sitesinde yangın: 1 ölü, 1 yaralı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2025 05:10

Başakşehir'de oto sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangında bir kişi öldü, bir kişi ise yaralandı.

İkitelli OSB Mahallesi'ndeki Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan 2 katlı bir iş yerinde, dün akşam henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın iş yerinin tamamını sardı.

Yangın esnasında iş yerinde mahsur kalan 2 kişiden biri camdan atlayıp dışarı çıkmak isterken hafif yaralandı.

İçerde mahsur kalan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen A.T. ise hayatını kaybetti.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ölen kişinin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

