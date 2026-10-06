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Başakşehir'de ortaokulda bıçaklı saldırı: Yaralı öğrenciler var

Güncelleme Tarihi:

#Başakşehir#Bıçaklı Saldırı#Öğrenci
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2026 09:33

İstanbul Başakşehir Kayaşehir'de bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 7 öğrenci yaralandı.

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Ambulansla hastaneye kaldırılan yararılar tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başladı.

Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği tarafından yapılan açıklamada "Saat 08.35 sıralarında, ilçemiz Kayaşehir’de bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulunda, Küçükçekmece Fahrettin Kerim Gökay Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi F. M. tarafından gerçekleştirilen bıçaklı saldırı sonucunda yedi kız öğrencimiz yaralanmıştır.

Başakşehirde ortaokulda bıçaklı saldırı: Yaralı öğrenciler var

Yaralı öğrencilerimiz Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edilmiş olup ilk bilgilere göre üç öğrencimizin durumunun ağır olduğu değerlendirilmektedir.
Başakşehirde ortaokulda bıçaklı saldırı: Yaralı öğrenciler var

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Olayla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir." denildi.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Saat 08.40 sıralarında Başakşehir ilçesinde bulunan bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada öğrenciler yaralanmıştır. Olay sonrası yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" denildi.

Başakşehirde ortaokulda bıçaklı saldırı: Yaralı öğrenciler var

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#Başakşehir#Bıçaklı Saldırı#Öğrenci

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