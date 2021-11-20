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Başakşehir’de minibüs kanala uçtu!

#Trafik Kazası#Minibüs#Kanal
Başakşehir’de minibüs kanala uçtu

Başakşehir'de sabah saatlerinde kaza yapan iki minibüsten biri yol kenarındaki kanala uçtu. İçindeki yolculardan birinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Kaza sabah 08.30 sıralarında Başakşehir Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Mutlu Küçük’ün kullandığı 52 AT 528 plakalı minibüs Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi’nde seyrettiği sırada 34 ULP 70 plakalı başka bir minibüs trafik ışıklarının olduğu bölgeden ‘U’ dönüşü yapmak istedi. İddiaya göre diğer araçlara kırmızı ışık yandığını düşünen 34 ULP 70 plakalı minibüsün sürücüsü U dönüşü yaptığı sırada Mutlu Küçük’ün kullandığı minibüse yandan çarptı. Kaza sonrası savrulan 52 AT 528 plakalı minibüs yol kenarındaki kanala uçtu. Kazayı sürücü Mutlu Küçük yara almadan atlatırken yeğeni yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafik ışıklarındaki kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Başakşehir’de minibüs kanala uçtu

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"BİZE KIRMIZI YANIYOR SANMIŞ"

Kanala uçan minibüsün sürücüsü Mutlu Küçük, "Biz karşı yönden geliyorduk, arkadaş bize kırmızı yanıyor sanmış. U dönüşü yaparken geldi, çarptı. Ondan sonra ne olduysa oldu dereye gittim. 3 kişiydik, yeğenim hastanede sağlık durumu iyi" dedi.

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#Trafik Kazası#Minibüs#Kanal

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