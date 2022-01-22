Başakşehir'de kumarhaneye çevrilen villaya baskın

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ekranlar kıpkırmızı Bitcoin için 20 bin dolar sesleri... Kripto paralar ağır yara aldıEkranlar kıpkırmızı! Bitcoin için 20 bin dolar sesleri... Kripto paralar ağır yara aldı#Kripto Para
Galatasaray kulislerini sallayan iddia Buluştular, Terim 5 isimle geliyorGalatasaray kulislerini sallayan iddia! Buluştular, Terim 5 isimle geliyor#Galatasaray
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET#Omicron
Türkiye kar altında 49 il alarmda... Peş peşe uyarılar geliyorTürkiye kar altında! 49 il alarmda... Peş peşe uyarılar geliyor#Meteoroloji
Küçük felaket: Davutoğlu ile müttefik olmakKüçük felaket: Davutoğlu ile müttefik olmak#Davutoğlu
Mahkemeden emsal karar... Kredi kullananlar dikkat Ödedikleri parayı geri aldılarMahkemeden emsal karar... Kredi kullananlar dikkat! Ödedikleri parayı geri aldılar#BANKA
İsrail ile yeni dönem... 13 yıl sonra sürpriz telefonİsrail ile yeni dönem... 13 yıl sonra sürpriz telefon#Türkiye
Sokak ortasında korku dolu anlar Taksiden indirdi, yerde sürüklediSokak ortasında korku dolu anlar! Taksiden indirdi, yerde sürükledi#Taksi
Salda Gölü kumsalına açılan su kuyusu tepki çektiSalda Gölü kumsalına açılan su kuyusu tepki çekti!#Burdur
5 milyon euro sonrası masadan kalktı'5 milyon euro' sonrası masadan kalktı#Acunılıcalı
Yine o haritaYine o harita#Nadine Maenza
Daha önce de korku dolu anlar yaşattı'Daha önce de korku dolu anlar yaşattı'#Serenay Sarıkaya
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesiSinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!#Marilyn Monroe
Hipoglisemiyi ciddiye alınHipoglisemiyi ciddiye alın#Hipoglisemi
Prens ile küçük çocuk ortak bir acıda buluştu: Kader arkadaşıyla dertleştiPrens ile küçük çocuk ortak bir acıda buluştu: Kader arkadaşıyla dertleşti #Prens William
HABERLERGündem Haberleri

Başakşehir'de kumarhaneye çevrilen villaya baskın

#Kumarhane#Villa#Başakşehir
Başakşehirde kumarhaneye çevrilen villaya baskın

Başakşehir'de kumarhaneye çevrilen villaya yapılan baskında 13 şüpheli gözaltına alındı. İşyerinde yapılan aramada rulet masaları, oyun kartları ve çok sayıda oyun pulu ele geçirildi.

Haberin Devamı

Ahlak ve Kumar Büro Amirliği tarafından Başakşehir'de kumar oynatıldığı bilgisi üzerine polis tarafından inceleme başlatıldı. Polis ekipleri bölgede yaptıkları çalışmada 1. Kısım Mahallesi Gediz Sokak'ta bulunan villanın kumarhaneye çevrildiğini tespit etti. Bir süre villayı izleyen ekipler dün gece saat 01.00 sıralarında baskın yaptı. Baskında içerde kumar oynadıkları tespit edilen 12 kişi ile kumarhaneyi işleten bir kişi olmak üzere toplam 13 kişi gözaltına alındı.

Polisin villa içinde yaptığı aramda rulet masaları, oyun kağıtları ve kumarbazların para yerine kullandıkları oyun pulları ve pos cihazı ele geçirildi. Kumar oynayan kişilere kabahatler kanunu gereği para cezası verilirken, aranması olan bir kişi ile kumarhaneyi işleten şüpheli haklarında adli işlem başlatıldı.

Haberin Devamı

Başakşehirde kumarhaneye çevrilen villaya baskın

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kumarhane#Villa#Başakşehir

BAKMADAN GEÇME!

Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe
Galatasarayda büyük pişmanlık Kiralık giden oyuncular şov yapıyor...

Galatasaray'da büyük pişmanlık! Kiralık giden oyuncular şov yapıyor...

#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!

Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe
Galatasarayda büyük pişmanlık Kiralık giden oyuncular şov yapıyor...

Galatasaray'da büyük pişmanlık! Kiralık giden oyuncular şov yapıyor...

#Galatasaray