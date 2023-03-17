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Başakşehir’de korkutan yangın! Bir iş yeri ve 2 araç kullanılamaz hale geldi

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#İstanbul#Başakşehir#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 22:01

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde sanayi sitesinde bulunan iki katlı iş yerinde yangın çıktı. Korkutan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, iş yeri ve 2 araç kullanılamaz hale geldi.

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Olay, akşam saatlerinde Başakşehir İkitelli Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site içindeki kamyonet kasası yapımında kullanılan iki katlı dükkanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören civardaki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Başakşehir’de korkutan yangın Bir iş yeri ve 2 araç kullanılamaz hale geldi

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülürken dükkanda ağır hasar meydana geldi. yangın esnasında dükkan içerisinde bulunan iki araç kullanılamaz hale gelirken ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

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#İstanbul#Başakşehir#Yangın

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