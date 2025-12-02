×
Güncelleme Tarihi:

Başakşehir’de korkutan restoran yangını… Mahsur kalanlar kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2025 23:05

İstanbul Başakşehir’de 13 katlı site sitenin ikinci katındaki restoranda çıkan yangındaki dumanlar tüm binayı sardı. Duman nedeniyle binada mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi’nde bulunan sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 katlı sitenin 2. katındaki restoranda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyüyen yangından yükselen dumanlar, havalandırma boşluğundan binanın üst kat dairelerine kadar ulaştı.

BAZI VATANDAŞLAR CAMDAN ATLADI

Bazı vatandaşlar, mahsur kalarak camlara çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, restoranda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

 

