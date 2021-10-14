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Başakşehir'de korkunç olay! Annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü

#Başakşehir#Cinayet#Kadına Şiddet
Başakşehirde korkunç olay Annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü

Başakşehir'de üniversite öğrencisi B.Ç. (21), annesine şiddet uyguladığını iddia ettiği babası Ömer Sedat Ç.'yi (47) silahla bir el ateş ederek öldürdü. B.Ç. olayda kullandığı silahla polis merkezine giderek teslim oldu.

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Olay, Başakşehir 1. Kısım Mahallesi'nde geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, plastik işletmeciliği yapan Ömer Sedat Ç. evde uyuşturucu kullandıktan sonra eşi E.Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ömer Sedat Ç., eşine şiddet uygulamaya başladı. O sırada evde bulunan çiftin oğlu B.Ç. sesleri duyunca odaya geldi. Babasının, annesine şiddet uyguladığını gören B.Ç. annesini kurtarmaya çalıştı. B.Ç. babası Ömer Sedat Ç.'yi sakinleştirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine B.Ç. evde bulunan silahla bir el ateş etti.

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Başına kurşun isabet eden Ömer Sedat Ç. olay yerinde hayatını kaybetti.

Üniversite öğrencisi B.Ç., olayda kullandığı silahla polis merkezine giderek teslim oldu. 

"AYIRMAK İÇİN BİR EL ATEŞ ETTİM"

B.Ç. emniyetteki ifadesinde, babasının annesine şiddet uyguladığını görünce ayırmak istediğini ancak başarısız olduğunu belirtek, "Evde bulunan tabancayla ayırmak için bir el ateş ettim" dediği öğrenildi.

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Anne E.Ç.'nin ise eşinin evde uyuşturucu kullandığını, kendisine şiddet uyguladığını, oğlunun ise babasını engellemek isterken ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

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