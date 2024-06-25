×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Başakşehir'de komşuların kavgasında kan aktı

Güncelleme Tarihi:

#Başakşehir#Kavga#Komşu
Başakşehirde komşuların kavgasında kan aktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 10:44

Başakşehir'de aynı binada oturan komşular arasında kavga çıktı. Kavgada V.G. yanında bulunan silahla H.E.'yi bacağından vurarak olay yerinden kaçtı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Güvercintepe Mahallesi Tosun Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aynı binada oturan H.E. ile V.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. V.G. yanında bulunan silahla kavga ettiği H.E.'yi bacağından vurarak olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan bina sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı H.E.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri adreste inceleme yaparken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Başakşehirde komşuların kavgasında kan aktı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Başakşehir#Kavga#Komşu

BAKMADAN GEÇME!