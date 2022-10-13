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Başakşehir'de katil komşu yakalandı! Anne ve kızına sokak ortasında kurşun yağdırmıştı

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#Başakşehir#Kadın Cinayeti#Silahlı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2022 09:49

Başakşehir'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan komşusu Aysel Kübra Yılmaz'ı (26) ağır yaralayan, annesi Hacer Yılmaz'ı (50) öldüren şüpheli Serdar A., polis tarafından saklandığı evde yakalandı. Şüphelinin olaydan sonra kaçarken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

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Ziya Gökalp Mahallesi Hanımeli Sokak'ta, 1 Ekim Cumartesi saat 00.22'de meydana gelen olayda, Aysel Kübra Yılmaz ile annesi Hacer Yılmaz, silahlı bir kişinin saldırısına uğramıştı. Art arda tetiğe basan şüpheli olay yerinden kaçmıştı. Hacer Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Aysel Kübra Yılmaz ise hastanede tedavi altına alınmıştı. 

ŞÜPHELİ SAPLANTILI KOMŞU ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaralı olarak hastanede tedavi gören Aysel Kübra Yılmaz'la yaptıkları görüşmede olayın komşuları Serdar A.(42) tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Serdar A.'nın Aysel Kübra Yılmaz'a sözlü tacizde bulunduğu öğrenildi. Aysel Kübra Yılmaz'ın şikayeti üzerine Serdar A.'ya uzaklaştırma kararı verildiği belirlendi.

Başakşehirde katil komşu yakalandı Anne ve kızına sokak ortasında kurşun yağdırmıştı

16 SUÇ KAYDI

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Polis yaptığı soruşturma sonucunda şüphelinin olay yerinden kaçarken güvenlik kameralarına yakalandığı görüldü. Polis yaptığı çalışmada şüphelinin izini Esenyurt'ta buldu. Saklandığı eve düzenlenen operasyonda şüpheli Serdar A. gözaltına alındı. Şüphelinin daha önceden 16 suç kaydı olduğu belirlenirken sorgusu Cinayet Büro Amirliği'nde yapıldı.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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#Başakşehir#Kadın Cinayeti#Silahlı Saldırı

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