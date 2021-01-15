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Gündem
Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)
Haber Giriş: 15.01.2021 - 12:15 | Son Güncelleme:

Başakşehir'de kamyonet böyle devrildi

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Başakşehir'de kamyonet böyle devrildi
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Başakşehir'de polyester yüklü kamyonet devrildi. Kimsenin yara almadığı kazada kamyonet ve park halindeki bir otomobil zarar görürken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Başakşehirde kamyonet böyle devrildi
Kaza saat 09.30 sıralarında İpkas sanayi sitesinde meydana geldi. Engin Sarıdoğan'nın kullandığı  41 FU 052 plakalı polyester yüklü kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada sürücü kendi imkanlarıyla kamyonetten çıkarken, bir iş yerinin kapısı ve park halindeki bir otomobil zarar gördü.

Yaşanan kazayı anlatan Adem Taşan, "Gürültüyle kalktık yerimizden. Şoför yukarıdan aşağı gelirken freninin patladığını söylüyor. Aşağı doğru gitmektense düz sokağa girip olayı kurtarayım diye düşünüyor. Hammadde yüklü olduğu içinde onlarda ağırlık yapınca kamyon yan yatıyor. Yaralı yok araçta ve bir kapıda zarar var " dedi. Kaza anı ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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