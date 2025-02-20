Başakşehir’de kadın sürücünün aracına saldırmıştı! Maganda tutuklandı

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Olay, 17 Şubat’ta saat 19.00 sıralarında Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobiliyle trafikte ilerleyen bankacı Benazir S.D., kendisine yol vermeyen 06 DJJ 785 plakalı aracın sürücüsüne selektör yaptı. Bu duruma sinirlenen sürücü, kadının kullandığı aracın önünü kesti. Tehditler savuran Serkan Z. kadın sürücünün aracına saldırdı. Aracın aynasını yumruklayarak kıran ve kapısını tekmeleyen saldırgan olay yerinden uzaklaştı.Olay anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Olayın ardından kadın sürücünün şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.Yapılan çalışmada aracın plakasından saldırganın kimliği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Serkan Z. emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan şüpheli hakkında 'Mala zarar verme', 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından adli işlem başlatıldı.

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TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adliyeye sevk edilen saldırgan Serkan Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serkan Z.’nin poliste daha önceden 2 suç kaydı olduğu da belirlendi. Savcılığın itirazı sonrası Serkan Z., polis ekipleri tarafından yeniden gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan Serkan Z. tutuklanarak cezaevine gönderildi.