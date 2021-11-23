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Başakşehir’de kadın cinayeti! Şahibe Altıntaş, eşi tarafından dövülerek öldürüldü

#Başakşehir#Kadın Cinayeti#Şahibe Altıntaş
Başakşehir’de kadın cinayeti Şahibe Altıntaş, eşi tarafından dövülerek öldürüldü

Başakşehir’de çalıştıkları tekstil atölyesinde çalışan Mehmet Altıntaş, eşi Şahibe Altıntaş'ı döverek öldürdü. Cinayeti işleyip kaçan şüphelinin, "Dükkana gelin anneniz kötü durumda" diyerek haber vermesiyle gelen iki kızı, annelerini üstü çıplak, darbedilmiş halde yerde yatarken buldu. Şahibe Altıntaş, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Şüpheli Mehmet Altıntaş, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, geçtiğimiz pazar günü Başakşehir Güvercintepe’de meydana geldi. İddialara göre, aynı tekstil atölyesinde çalışan Mehmet Altıntaş ile eşi Şahibe Altıntaş, geç saatlere kadar mesaiye kaldı. Bir süre sonra bilinmeyen nedenle çiftin arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Altıntaş, eşi Şahibe Altıntaş’ı feci şekilde dövdü. Şahibe Altıntaş aldığı darbelerle yere yığılırken, Mehmet Altıntaş hafif ticari aracına binerek kaçtı.

"DÜKKANA GELİN ANNENİZ KÖTÜ DURUMDA"

Şüphelinin, "Dükkana gelin anneniz kötü durumda" diyerek haber vermesiyle gelen iki kızı, annelerini üstü çıplak, darbedilmiş halde yerde yatarken buldu. Kızlarının bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Şahibe Altıntaş hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. 

KISA SÜREDE YAKALANDI

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Çalışma başlatan Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Altıntaş’ı saklandığı, yakındaki bir binanın bodrumunda yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Altıntaş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başakşehir’de kadın cinayeti Şahibe Altıntaş, eşi tarafından dövülerek öldürüldü

Mahalle sakinlerinden Hikmet Tok, "Arada bir buraya gelip bir şeyler alıyordu. Bir samimiyetimiz yoktu sadece alışverişini yapıp gidiyordu. Tekstilde çalışıyordu. Olay hakkında bildiklerim bu kadar. Ben olayı görmedim. Arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla yukarda birini öldürdüklerini söylediler. Tekstilde çalışan kadın olduğunu söylediler. Adam çocuklarını dışarı göndermiş, ’biraz sonra anneniz gelecek’ diyerek. Olaydan sonra olaydan sonra çocukları arayıp ’annenizi öldürdüm polis beni alsın’ demiş. Olay hakkında duyduklarım bu kadar" dedi.

Şüphelinin cinayetin ardından aracına binerek kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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