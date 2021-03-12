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İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 12.03.2021 - 15:15 | Son Güncelleme:

Başakşehir’de İstiklal Marşı’nın 100. yılına özel grafiti çalışması

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Başakşehir’de İstiklal Marşı’nın 100. yılına özel grafiti çalışması

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı sebebiyle, Başakşehirli gençlerle birlikte Mehmet Akif Ersoy’u kabrinde ziyaret etti. Başakşehir Belediyesi tarafından, 5. Etap Mevlana Celaleddin Rumi Caddesi’nde milli şair ve milli marşı anlatan bir grafiti çalışması da gerçekleştirdi.

Başakşehir’de İstiklal Marşı’nın 100. yılına özel grafiti çalışması
İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yıl dönümünde Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehirli gençlerle birlikte ziyarette bulundu. Başkan Kartoğlu ve gençler, İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un kabri başında hep birlikte dua etti.

İlçe genelindeki köprü, alt geçit ve bazı kamu binalarının gri duvarlarını grafiti çalışmaları ile renkli bir görünüme kavuşturan Başakşehir Belediyesi, 100. Yılı bir grafiti çalışması ile ölümsüzleştirdi. 5. Etap Mevlana Celaleddin Rumi Caddesi’ndeki bir duvara, İstiklal Marşı’nın ilk dizesi ve Mehmet Akif Ersoy resmedildi.

 

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