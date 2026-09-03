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İstanbul'da çifte alarm: Başakşehir'de istinat duvarı çöktü, Tuzla'da fabrikada yangın

Güncelleme Tarihi:

#Başakşehir#İnşaat Kazası#Toprak Kayması
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 10:47

Başakşehir’de konut inşaatında istinat duvarı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi yaralı kurtarılırken, 1 işçi toprak altında kaldı. Aynı dakikalarda Tuzla Deri Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangında ise peş peşe patlamalar meydana geldi; ekipler rüzgarın yaydığı alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

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Edinilen bilgilere göre olay Başakşehir, Şamlar Mahallesi Zerafet Konakları inşaatında yaşandı. İşçilerin istinat duvarı çalışması sırasında göçük meydana geldi.

İstanbulda çifte alarm: Başakşehirde istinat duvarı çöktü, Tuzlada fabrikada yangın

3 işçi olay sırasında toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, arama kurtarma ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk çalışmada 2 işçi kurtarılırken hastaneye sevk edildi. Ekiplerin göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

İstanbulda çifte alarm: Başakşehirde istinat duvarı çöktü, Tuzlada fabrikada yangın

TUZLA'DA FABRİKADA YANGIN 

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Tuzla Deri Sanayi Sitesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Tuzla Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. 

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz, “Fabrikada peş peşe şiddetli patlamalar meydana geliyor. Bu da kimyasallar olduğunu bize gösteriyor. Ekipler geniş alana yayılan alevlere eş zamanlı olarak müdahale ediyor. Bölgede şiddetli rüzgar var ve ekipler ciddi bir mücadele veriyor.” dedi.

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#Başakşehir#İnşaat Kazası#Toprak Kayması

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