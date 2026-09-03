İstanbul'da çifte alarm: Başakşehir'de istinat duvarı çöktü, Tuzla'da fabrikada yangın

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Edinilen bilgilere göre olay Başakşehir, Şamlar Mahallesi Zerafet Konakları inşaatında yaşandı. İşçilerin istinat duvarı çalışması sırasında göçük meydana geldi.

3 işçi olay sırasında toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, arama kurtarma ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk çalışmada 2 işçi kurtarılırken hastaneye sevk edildi. Ekiplerin göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

TUZLA'DA FABRİKADA YANGIN

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Tuzla Deri Sanayi Sitesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Tuzla Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz, “Fabrikada peş peşe şiddetli patlamalar meydana geliyor. Bu da kimyasallar olduğunu bize gösteriyor. Ekipler geniş alana yayılan alevlere eş zamanlı olarak müdahale ediyor. Bölgede şiddetli rüzgar var ve ekipler ciddi bir mücadele veriyor.” dedi.