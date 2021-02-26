MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBaşakşehir'de hafriyat kamyonunun dorsesi devrildi! Tonlarcası yola döküldü
GeriGündem Başakşehir'de hafriyat kamyonunun dorsesi devrildi! Tonlarcası yola döküldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 26.02.2021 - 14:14 | Son Güncelleme:

Başakşehir'de hafriyat kamyonunun dorsesi devrildi! Tonlarcası yola döküldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Başakşehir'de hafriyat kamyonunun dorsesi devrildi! Tonlarcası yola döküldü
Abone Olgoogle-news

İstanbul Başakşehir'de hafriyat kamyonu seyir halindeyken geri geri kayınca dorsesi devrildi. Tonlarca hafriyat yola dökülünce trafik durdu.

Kaza saat 10.30'da Başakşehir Rıfat Ilgaz Caddesi'nde meydana geldi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi metro inşaatından tonlarca hafriyat alan kamyon, Rıfat Ilgaz Caddesi'nde rampayı çıkarken arızalandı.

Geri geri kaymaya başlayan hafriyat kamyonunun dorsesi kupa kısmından ayrılarak ters döndü. Dorse içindeki hafriyat yola döküldü.

Başakşehirde hafriyat kamyonunun dorsesi devrildi Tonlarcası yola döküldü

YOLUN İKİ ŞERİDİ TRAFİĞE KAPANDI


Kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen iş makinesi ile yola dökülen inşaat atığı başka bir hafriyat kamyonuna yüklendi. Ters dönen dorse ise vinç ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Başakşehirde hafriyat kamyonunun dorsesi devrildi Tonlarcası yola döküldü

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi