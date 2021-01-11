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Gündem
Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 11.01.2021 - 15:54 | Son Güncelleme:

Başakşehir'de hafif ticari araç alev topuna döndü

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BAŞAKŞEHİR'de alev alev yanan hafif ticari araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Peyami Safa Caddesi üzerindeki saat 14.00 sıralarında park halindeki hafif ticari bir araçta yangın çıktı. 34 AEK 032 plakalı aracın motor kısmında çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede alevler aracı sararken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri alev topuna dönen aracı söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Yangın tamamen söndürülürken araçta büyük çapta hasar meydana geldi. Olay yerine gelen çekici ile yanan otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekiplerinin yangınla ilgili çalışma başlattı.

Başakşehirde hafif ticari araç alev topuna döndü

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