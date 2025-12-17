Başakşehir'de feci kazada 1 can kaybı, 2 yaralı

Haberin Devamı

Kaza, saat 16.30 sıralarında Başakşehir Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki Mehmet İnan yönetimindeki 34 SA 8563 plakalı otomobil, Arnavutköy istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak refüjü aşıp karşı şeride geçti. 34 SA 8563 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Nazmiye A. (42) yönetimindeki 34 NFN 109 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Nazmiye A. ve araçta yolcu olarak bulunan annesi Ayşe A. (79) ile Mehmet İnan ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet İnan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İki yaralanın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

Öte yandan, kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.