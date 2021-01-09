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Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 09.01.2021 - 11:15 | Son Güncelleme:

Başakşehir'de feci kaza! Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı

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Başakşehir'de feci kaza! Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı
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Başakşehir'de kamyona çarpan otomobilin sürücüsü sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi önünde meydana geldi. Salih Kayman yönetimindeki 34 CYJ 214 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 34 RV2717 plakalı kamyona arkadan çarptı. Sürücü Salih Kayman ve yanında oturan arkadaşı Yüksel Sak, araçta sıkıştı. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan Yüksel Sak, araçtan çıkarılarak ambulansa taşındı.

Başakşehirde feci kaza Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı

YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Salih Kayman'ı sıkıştığı yerden çıkarmak ve hayatta tutmak için ekipler, büyük mücadele verdi. Kayman'ın kalp atışının zayıf olduğunu belirleyen sağlık ekipleri, kurtarma çalışmaları devam ederken sürücüyü hayatta tutmak için kalp masajı yaptı. Yaklaşık 30 dakika süren kurtarma çalışmaların da kalp masajına devam eden sağlık ekipleri, sürücünün ambulansa konulmasından sonra da kalp masajına devam etti. Ambulansla hastaneye götürülen Kayman'ın yolda hayatını kaybettiği, Yüksel Sak'ın hastanedeki tedavisinin devam ettiği, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza yapan otomobil çekiciyle kaldırılırken, otomobil içerisinde alkol şişelerinin olduğu görüldü.

 

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