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Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL , (DHA)
Haber Giriş: 16.06.2021 - 10:08 | Son Güncelleme:

Başakşehir'de feci kaza! 4 kişi yaralandı...

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Başakşehir'de feci kaza! 4 kişi yaralandı...

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton pompa aracı 1 midibüs, 2 cip, 2 otomobile çarptı. Kazada 3'ü kadın, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçeşehir 2. Kısım Boğazköy mevkiinde dün, saat 18.15 sıralarında meydana geldi. Rampa aşağı giderken bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton pompa aracı, 1 midibüs, 2 cip ve 2 otomobile çarptı. Araçlardaki 3'ü kadın, 4 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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