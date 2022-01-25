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Başakşehir'de ekipler hamile kadının doğumunu evde gerçekleştirdi

#Başakşehir#Hamile#Doğum

Başakşehir’de hamile kadının acil çağrısı üzerine adrese giden 112 sağlık ekipleri, kar nedeniyle hastaneye yetişemeyeceklerini anlayınca doğumu evde gerçekleştirdi.

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Başakşehir'de hamile kadının acil çağrısı üzerine adrese giden 112 sağlık ekipleri, kar nedeniyle hastaneye yetişemeyeceklerini anlayınca doğumu evde gerçekleştirdi. Sağlık ekiplerinin anne ve bebeği kar altında hastaneye ulaştırma mücadelesi kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre; 112 acil sağlık ekipleri, saat 16.40'da doğum ihbarı üzerine Başakşehir Şahintepe Mahallesi'ndeki adrese gitti. Hamile kadının muayenesini gerçekleştiren ekipler doğumun başladığını tespit etti. Kar yağışının şiddetini artırması üzerine hastaneye yetişecek zamanın olmadığını belirleyen sağlık ekipleri, doğumu evde gerçekleştirdi.

Doğumun gerçekleşmesi ardından bu kez de yeni doğan erkek bebek ve ailesini hastaneye götürmek için mücadeleye başladı. Yoğun kar yağışı ve yolda kalan araçların oluşturduğu trafik sebebiyle büyük çaba sarf eden sağlık ekipleri uzun uğraşlar sonucunda anne, baba ve bebeği Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Zor şartlarda görev yapan acil sağlık personelleri Kadir Önlü, Sait Seyitoğlu ve Ayetullah Özkan anne ve bebeği sağlıklı bir şekilde hastaneye ulaştırmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

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#Başakşehir#Hamile#Doğum

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