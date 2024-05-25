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Başakşehir’de derneğe silahlı saldırı: 5 yaralı

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#Başakşehir#DERNEK#Silahlı Saldırı
Başakşehir’de derneğe silahlı saldırı: 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2024 07:00

Başakşehir’de bulunan Sinoplular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.

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Olay, akşam saatlerinde Altınşehir Mahallesi Osmanlı Caddesi üzerinde bulunan Başakşehir Sinoplular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, derneğe kimliği belirsiz kişiler, silahla birçok kez ateş etti. Olay sonrası şüpheliler kaçarak kayıplara karışırken, dernekte bulunan Ahmet G., Yakup A., Muhammet B., Furkan Ö. ve İsmail D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı 5 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Derneğin etrafı güvenlik şeridi ile kapatılırken olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Polis ekiplerinin şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.

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#Başakşehir#DERNEK#Silahlı Saldırı

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