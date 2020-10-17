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Mehmet İlkay ÖZER- İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 17.10.2020 - 20:05 | Son Güncelleme:

Başakşehir'de demir parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldı...

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Başakşehir'de demir parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldı...
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İstanbul Başakşehir'de parkın etrafındaki demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Başakşehir'de parkın etrafındaki demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Başakşehir, Kayabaşı Mahallesi'nde 75. Yıl Caddesi'nde bulunan parkın, demir parmaklıklarına köpek sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu görüldü.

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