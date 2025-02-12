Başakşehir'de dehşete düşüren olay! Camide kendisine yardım etmek isteyen kişiyi makasla yaraladı

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Olay 10 Şubat günü saat 15.30'da Güvercintepe Mahallesi'ndeki camide meydana geldi. Camiden gelen, 'Yardım edin' çığlıklarını duyarak camiyi kontrol eden polis ekipleri, F.E.A. isimli bir kişinin yaralandığını gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri F.E.A.'yı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, saldırgan M.H. gözaltına alındı.

Polisin olayla ilgili yaptığı araştırmada, F.E.A.'nın camide yatan M.H.'nin yanına giderek, 'Yardıma ihtiyacın var mı?' diye sorduğu, M.H.'nin ise yanına gelen kişinin kendisine saldıracağını düşünerek cebinden çıkardığı makasla kovaladığı ve cami çıkışında yere düşen F.E.A.'nın vücuduna ve yüzüne rastgele vurduğu öğrenildi. Yaşananlar caminin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)