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Başakşehir'de dehşete düşüren olay! Camide kendisine yardım etmek isteyen kişiyi makasla yaraladı

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#Başakşehir#Cami#İstanbul
Başakşehirde dehşete düşüren olay Camide kendisine yardım etmek isteyen kişiyi makasla yaraladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 16:43

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde camide yatan M.H. (35), yanına gelerek 'Yardıma ihtiyacın var mı?' diye soranon altı yaşındaki F.E.A.'yı makasla yaraladı. O anlar caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay 10 Şubat günü saat 15.30'da Güvercintepe Mahallesi'ndeki camide meydana geldi. Camiden gelen, 'Yardım edin' çığlıklarını duyarak camiyi kontrol eden polis ekipleri, F.E.A. isimli bir kişinin yaralandığını gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri F.E.A.'yı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, saldırgan M.H. gözaltına alındı.

Başakşehirde dehşete düşüren olay Camide kendisine yardım etmek isteyen kişiyi makasla yaraladı

Polisin olayla ilgili yaptığı araştırmada, F.E.A.'nın camide yatan M.H.'nin yanına giderek, 'Yardıma ihtiyacın var mı?' diye sorduğu, M.H.'nin ise yanına gelen kişinin kendisine saldıracağını düşünerek cebinden çıkardığı makasla kovaladığı ve cami çıkışında yere düşen F.E.A.'nın vücuduna ve yüzüne rastgele vurduğu öğrenildi. Yaşananlar caminin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Başakşehirde dehşete düşüren olay Camide kendisine yardım etmek isteyen kişiyi makasla yaraladı

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#Başakşehir#Cami#İstanbul

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