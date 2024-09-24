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Başakşehir'de dehşete düşüren olay! Baba gözaltına alındı, çocuk yetiştirme yurduna yerleştirildi

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#İstanbul#Başakşehir#Test
Başakşehirde dehşete düşüren olay Baba gözaltına alındı, çocuk yetiştirme yurduna yerleştirildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 15:39

Başakşehir'de bir kişi, testi kısa sürede çözdüğüne inanmadığı oğlunu dövdü. Çocuğunu darp eden baba gözaltına alınırken, küçük çocuk ise yetiştirme yurduna yerleştirildi. Adamın oğlunu dövdüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay 23 Eylül'de saat 22.00 sıralarında Başakşehir ilçesi Başakşehir Mahallesi'ndeki bir adreste meydana geldi. C.O. isimli şahıs, oğlu B.T.O.'nun bir soru kitapçığındaki testi bitirmesi gereken zaman aralığından daha kısa sürede bitirmesi üzerine çılgına döndü. Oğlunun bütün soruları kısa sürede çözdüğüne inanmayan C.O, küçük çocuğu darp etti.

Başakşehirde dehşete düşüren olay Baba gözaltına alındı, çocuk yetiştirme yurduna yerleştirildi

O ANLARI KOMŞULAR KAYDETTİ

O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. C.O. yakalanarak gözaltına alınırken, B.T.O. isimli küçük çocuk şahıs ise muhafaza altına alındı. C.O.'nun “çocuğa karşı şiddet” suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi. B.T.O.'nun ise muhafaza altına alınarak Yetiştirme Yurduna teslim edildiği öğrenildi.

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#İstanbul#Başakşehir#Test

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