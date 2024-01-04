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Başakşehir'de dehşete düşüren görüntü! Kediyi canice öldürdü

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#Başakşehir#İstanbul#Kedi
Başakşehirde dehşete düşüren görüntü Kediyi canice öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2024 10:31

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde asansörde bulunan kediye ayağıyla defalarca vurduktan sonra asansörden inip kediyi takip ederek öldüren 29 yaşındaki İ.K. yakalandı.

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Olay 01 Ocak günü Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan bir sitenin asansöründe meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir şahıs asansöre bindiği sırada içeride kedi gördü. Kediyi görmesiyle yavaşça yanına yaklaşan şüpheli ayağıyla defalarca kedinin üstüne bastı. Asansörün kapısının açılmasıyla kedi kaçarken şüpheli de kedinin peşinden giderek öldürdü. Konuya ilişkin polis ekipleri çalışma başlatırken şüphelinin İ.K. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Şahıs, Sarıyer Pınar Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezi içerisinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şahıs, “5199 Hayvanları Koruma Kanuna Muhalefet” suçundan adliyeye sevk edilecek.

Öte yandan şüphelinin asansörde kediyi defalarca ezdiği ardından asansörden inip takip ettiği anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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#Başakşehir#İstanbul#Kedi

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