Başakşehir’de camilerde bayram temizliği

Başakşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde camilerde temizlik için kolları sıvadı. Çalışmalar Başakşehir Merkez Camii ve İmam-ı Azam Camii’nde başladı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, cami avlularını deterjanlı tazyikli suyla yıkadı. Temizlik aracının tazyikli su temizliğinin ardından Başakşehir Belediyesi personeli, cami avlusunu su birikintilerinden arındırdı, köşe bucak temizlik yaptı. Yıkama ve durulamanın ardından yıpranan sosyal mesafe etiketleri 2 metre aralıklarla yeniden yapıştırıldı.

CAMİLER BAYRAM NAMAZINA HAZIR

Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ise çevreye ve insanlara zararsız dezenfektanla cami içindeki halıları ve ayakkabılıkları dezenfekte etti. Özel tulumlarını giyen Başakşehir Belediyesi personeli, ilçe sakinlerinin sağlığı için camilerde titiz bir çalışma yürüttü. Başakşehir’deki camiler, dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarının ardından Kurban Bayramı ve Bayram namazına hazır hale getirildi.